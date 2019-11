Patriota quer lançar 15 candidatos a prefeito em MS, diz presidente estadual

Com a promessa de surpreender em 2020, o Patriota já definiu 15 nomes para disputar as prefeituras em Mato Grosso do Sul. Deve ter reeleição dos prefeitos em Glória de Dourados, Eldorado e Miranda e candidatos em Tacuru e Iguatemi.

Sem revelar os nomes, o presidente estadual do partido e deputado Lídio Lopes, diz que a legenda está se organizando e crescendo no Estado. “Temos nomes viáveis para eleição. O partido que vai impressionar e surpreender em 2020”.

Lopes afirmou ter pelo menos 15 candidatos a prefeitos. “Não posso falar nome por causa da pressão muito grande em cima disso. Mas estamos bem articulados na região do Conesul do Estado, região com atuação forte, temos representatividade grande lá”.

Além de Miranda, Eldorado e Glória de Dourados, o Patriota deve lançar candidatos também em Tacuru e Iguatemi. Na Capital, a vice-prefeita Adriane Lopes é filiada ao Patriota e,segundo Lídio, ela teria dito que, se for oficializado convite, disputa a reeleição ao lado do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

A sigla vai lançar chapa completa para vereador na Capital. “Serão 58 nomes. Temos projeto de não colocar ninguém com mandato, para dar oportunidade para todos disputarem a eleição”.