Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, descobre doença incurável

Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, informou nesta quarta-feira (23) que descobriu que está com uma doença incurável. O jovem de 21 anos, que seguiu os passos do pai e também é cantor, fez o anúncio da enfermidade aos seus fãs. Trata-se da doença espondilite, uma espécie de artrite.

“Galera, vou contar pra vocês um negócio. Eu tava sentindo umas dores aí nas costas, no pé, no joelho, desde julho e eu fiquei uns três meses sentindo essa dor, indo ao médico e eu não sabia o que que era. E eu fui no reumatologista e descobri que estou com um tipo de artrite, que chama espondilite”, desabafou.

O jovem cantor também compartilhou com seus fãs como será o tratamento da doença a partir de agora. “Dois anos de tratamento. De dois em dois meses vou ter que tomar uma injeção aí, mas estou feliz”, afirmou.

De acordo com o site do Dr. Drauzio Varella, a espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica, incurável. A enfermidade afeta as articulações do esqueleto axial, que compreende os ossos da cabeça, tórax e coluna. Também atinge as articulações dos quadris e joelhos.

Nos quadros mais graves, podem ocorrer lesões nos olhos (uveíte), coração (doença cardíaca espondilítica), pulmões (fibrose pulmonar), intestinos (colite ulcerativa) e pele (psoríase).