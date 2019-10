BPFron apreende R$ 100 mil em armas de airsoft e acessórios em Guaíra-PR

Na noite desta segunda-feira (21), Policiais Militares do BPFRON, pelotão ROCAM (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas), durante patrulhamento na cidade de Guaíra-PR, avistaram um veículo GM Astra de cor escura nas proximidades de uma borracharia, momento que o condutor ao perceber a aproximação dos Policiais Militares empreendeu fuga, não sendo mais localizado.

Devido as suspeitas, a guarnição realizou buscas periféricas no entorno da borracharia, sendo possível visualizar alguns pneus oriundos do Paraguai e alguns volumes envoltos em saco plástico de cor escura no interior do estabelecimento.

Frente ao cenário, os Policiais Militares adentraram no local e constataram que nos volumes haviam aproximadamente 30 armas de airsoft, 480 frascos de spray lacrimogêneo, 55 lunetas, 10 pneus e um volume de acessórios diversos para airsoft.

Diante dos fatos, os ilícitos foram encaminhados aos cuidados da Receita Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.