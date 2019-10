Mãe adianta parto para que marido com câncer conheça filha antes de morrer

Grávida pela quinta vez, Diane Aulger resolveu induzir –e assim adiantar– o parto da filha para que o marido, Mark, em estágio terminal, pudesse conhecer a menina, ainda que no leito de morte, em um hospital, segundo história veiculada no programa de TV “The Doctors Show”, exibido pela rede americana CBS. A família passou o Natal celebrando o fato de Mark, após oito meses de quimioterapia, ter eliminado vestígios de um câncer no cólon, em estágio avançado. Mas, em 1º de janeiro, o diagnóstico de fibrose pulmonar –doença que impede que o oxigênio chegue nos órgãos—tirou o chão de todos. Segundo os médicos, ele teria apenas mais uma semana de vida. Diane e Mark Aulger

A previsão não se cumpriu e Diane, com acompanhamento de seu médico, decidiu induzir o nascimento em 18 de janeiro para que pai e filha se conhecessem. Após o parto, Mark foi o primeiro a segurar Savannah, com quem ficou no colo por 45 minutos. “Quando a enfermeira limpou a bebê e a deu para Mark, a gente podia ver a dor nos olhos dele. Ele ficou conversando com ela, dizendo que era seu pai e que a amava”, contou Diane ao programa de TV. No dia seguinte ao nascimento, Mark ainda foi capaz de segurar a filha por um minuto, mas morreu dois dias depois.