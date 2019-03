Estreando novo quadro, Luciano Huck visita moradora de Campo Grande

Imagina só, alguém bate palmas na sua casa e quando você atende, a pessoa que está lá te esperando é o apresentador Luciano Huck. A Dona Zilda Umbelina Mendes do Carmo, de 63 anos, moradora da Rua Levi Campanha, bairro Campo Limpo, em Campo Grande, passou por essa experiência nesta segunda-feira (25).

O apresentador Luciano Huck conversou com a reportagem do Jornal Midiamax, e contou que veio para Campo Grande após se emocionar com a história de vida de Dona Zilda, que é mais conhecida no bairro como ‘Tia Zilda’. Há 45 anos, ela ajuda pessoas humildes através de doações de roupas, alimentos e serve café da manhã 3 vezes por semana, para os garis que trabalham no bairro.

A carta chegou até o apresentador, após a história emocionar primeiramente, a cunhada de Zilda, Cristiana Junqueira Mendes. Ela contou toda a trajetória de vida e solidariedade da familiar e, com a ajuda da patroa de Zilda, Sandra Recaldes, que deu um jeitinho de levar a funcionária até a residência durante o expediente, o encontro foi possível. E “foi emocionante”, conforme Zilda. “Tudo o que eu faço, Deus me dá em dobro”, disse.

Ainda segundo Luciano Huck, Zilda irá participar de um novo quadro do programa Caldeirão do Huck, que se chama “O Melhor Dia da Sua Vida”. O apresentador não deu detalhes da atração, mas informou que deve ir ao ar daqui 4 semanas. Zilda ganhou uma bicicleta, várias cestas básicas, ovos e uma viagem com o marido para o Rio de Janeiro.

Falando no parceiro de Zilda, Hélio Miguel do Carmo, de 66 anos, contou à reportagem que desde o início do relacionamento, que já dura cinco anos, a esposa deixou claro que dedicava a vida para ajudar as pessoas. O estilo de vida da mulher, tocou o coração de Hélio que é companheiro também na ajuda ao próximo.

Zilda ganhou outro presente de Huck. Ela reencontrou uma irmã que não via há mais de 50 anos. Em relação aos prêmios, ela informou que irá doar as cestas e os ovos, já a viagem, ainda não tem data marcada.