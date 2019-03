Trabalhador de frigorífico cai em máquina e é triturado em Eldorado – MS

Um trabalhador, identificado como Rodrigo lopes, caiu em uma máquina de trituração de frangos e morreu na tarde desta quinta-feira (7) em Eldorado, município distante 441 km de Campo Grande.

De acordo com as informações da polícia, o homem operava a máquina de triturar da empresa Frango Bello, por volta das 17h, quando caiu. No equipamento já havia algumas carnes e o corpo do rapaz também foi triturado.

Não há informações das circunstâncias do acidente. De acordo com as informações obtidas pelo Jornal Midiamax, não houve tempo para que os outros colegas ajudassem o rapaz. A Polícia Civil foi acionada.