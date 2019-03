População de Mundo Novo adere abaixo-assinado contra a ENERGISA

Com expressivo aumento abusivo nas tarifas de energia no início do ano pela concessionária de energia, Energisa, a população sul matogrossense em cada município está se organizando em protesto para reparação dos valores cobrados.

Em Mundo Novo por iniciativa do presidente da Câmara, Paulão do PV, aval dos demais vereadores, seguimentos diversos e da comunidade uma lista percorre em vários pontos da cidade com ‘abaixo-assinado’ pela cobrança que tem valores de até 100% de aumento.

Pontos com as listas de abaixo-assinado: Supermercados, Expresso 1 e 2, Hipólito, Central, Associação Comercial e Câmara de Vereadores, até o dia 8 de março.

Está medida com outros manifestos de outros municípios, certamente ecoara contribuindo para alternativas em instâncias maiores, sendo o caminho, pois nos diálogos com a concessionária foi até então pífio, pois somente sugerido pela concessionária o parcelamento da tarifa em 4 vezes aos consumidores.

Paulão disse que está é uma das programações, pois pela população poderá se concentrar com outros manifestos igualmente que estão acontecendo em vários municípios até uma melhor solução aplausivel a todos.