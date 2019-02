Fernando Rufino, atleta da Paracanoagem fará trajeto de Itaquiraí a Mundo Novo, remando pelo rio Paraná com seu kaiak

Fernando Rufino, atleta brasileiro da paracanoagem, é morador da cidade de Itaquiraí – ms.

Como atleta Fernando ja foi medalha de ouro no campeonato brasileiro, ouro no pan-americano e no mundial foi bronze e prata nos dois anos em que competiu. O atleta ficou de fora da paraolimpíadas no Brasil em 2016 por complicações de saúde, devido a uma alteração na pressão arterial.

Fernando ficou muito conhecido após participação no programa The Noite com Danilo Gentili no SBT, Fernando contou sobre seus acidentes de forma muito cômica e o vídeo viralizou pela internet.

Atualmente Fernando vem treinando na Prainha da Amizade em sua cidade Itaquiraí com o treinador Thiago Pupo de Ilha comprida – SP, se preparando para o campeonato mundial na Hungria, onde tendo um bom resultado poderá ter vaga garantida para as paraolimpíadas de Tókio em 2020. Como parte do treinamento no dia 26/01 (sábado) Fernando vai fazer um longo percurso pelo rio Paraná, saindo da Prainha da Amizade em Itaquiraí remando até a ponte Ayrton Senna na cidade de Mundo Novo, junto com ele o atleta Fabionei Rauber e uma equipe de apoio .

O trajeto tem mais de 100 km e tem um tempo estimado de 5h remando

-Vagner Maximo