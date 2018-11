A MAIOR IGREJA EVANGÉLICA DO MUNDO FICA NA COREIA DO SUL

A Coreia do Sul possui a maior igreja evangélica do mundo. Fundada por David Paul Yonggi Cho, o “Evangelho Pleno de Yoido” possui mais de um milhão de membros. O primeiro templo da igreja foi fundado em 1961. Com o crescimento descomunal do ministério, houve a necessidade de adquirir um prédio maior.

Hoje, o auditório da igreja fica na ilha de Yoido, no rio Han, e tem capacidade para receber 300 mil pessoas.

Não são nem 7h quando, em frente à enorme catedral com vistas para o rio Han, que cruza as maiores cidades sul-coreanas, espreita-se a avalanche humana.

Mais de 12 mil fiéis se aproximam para participar do primeiro culto, cena que se repete sete vezes no dia –num único domingo, vêm até 200 mil pessoas.

Estamos na Yoido Full Gospel Church (Igreja do Evangelho Pleno), apontada pelo “Guinness Book”, em 1993, como o maior templo neopentecostal do mundo, com 700 mil fiéis (hoje são 880 mil).

Um único culto pode atrair 25 mil pessoas –150% mais do que a capacidade máxima da réplica do Templo de Salomão que a Igreja Universal ergueu em São Paulo. Muitos ficam em pé para ouvir o reverendo David Yonggi Cho, fundador da Yoido.

Cho é uma figura controversa. Em 2011, foi criticado por declarar que o tsunami que atingiu o Japão foi um “aviso de Deus” a um país apegado ao “secularismo” e ao “materialismo”. Também foi acusado por 29 anciões da Yoido de desfalcar os fundos da igreja em US$ 20 milhões –em um processo que a Justiça acabou arquivando.