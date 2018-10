Assembleia Legislativa tem 24 vagas

O Instituto Ranking Comunicação e Pesquisas realizou este ano 10 levantamentos sobre as preferências eleitorais para deputados e deputadas estaduais em Mato Grosso do Sul, com 12 mil pessoas entrevistadas e os devidos registros na Justiça Eleitoral. Foi calculada a média de intenções de voto que dão um indicativo de possibilidades de eleição às candidaturas mais citadas pelos eleitores.

A coligação “Esperança e Mudança II” (PDT/PRB/Podemos) pode fazer de dois a três deputados estaduais. Jamílson Name (2,75%), Antonio Vaz (1,25%) e Antonio Carlos Biffi (1,00%) são os que têm a melhor pontuação. Em seguida aparecem Betinho (0,91%), Sérgio Cruz (0,58%), Coronel Bittencourt e Augusto Cruz (0,33%), Marco Afnso (0,25%), Sidnéia Tobias (0,16%), Antonio Neri e Dasiro Queiroz (0,08%).

Pela coligação “Avançar com Responsabilidade III” (PSD/Patriota/PMN/Avante, a previsão, com base na média das pesquisas, é a eleição de três a quatro parlamentares. Os mais votados: Lídio Lopes (2,75%), Londres Machado (2,00%), Léo Mattos (1,91%) e Chiquinho Telles (1,83%). Depois surgem os candidatos Álvaro Soares, Struck e caio Augusto, cada um com 1,16%; Pastor Jeremias (0,91%); Jorge Martinho (0,83%), Elenílton Dutra (0,58%), Rolla (0,41%) e Enfermeiro Frutz (0,33%).

Já a coligação “Amor, Trabalho e Fé II” (PSC/PR/DC/PRTB/PHS/PTC) tem ao menos uma cadeira garantida. O maior número das intenções de voto contempla dois candidatos: Antonio João e João Henrique Catan, cada um com 0,16% das intenções de voto. Eles estão à frente de Sílvio Mori (0,58%), Iraci Sardinha e Coronel Komiyama (0,41% cada), Luiz Panela e Coronel Vilassanti (0,33% cada), Bombeiro Quintana (0,25%), Cidinho da Ótica (0,16%) e Buxexa Amaral e Macedo (0,08%).

Com chapa pura, o MDB deve emplacar de três a quatro candidatos. Os mais votados nas pesquisas: Márcio Fernandes (2,75%), Renato Câmara (2,16%), Paulo Duarte (1,91%), Eduardo Rocha (1,50%), Pinduca (0,91%), Paulo Siufi (0,83%), Loester de Oliveira (0,66%), Nailor Marcondes (0,25%), Jenir Neves (0,16%), Elaine Vieira e Márcio Souza (0,08% cada). Também com chapa pura, o PT está garantindo a reeleição de três de seus quatro deputados estaduais. São eles: Cabo Almi (2,75%), Pedro Kemp (1,91%) e Amarildo Cruz (1,83%). O outro deputado, João Grandão, tem 0,83% e está atrás de Elias Ishy, com 0,016%. Aparecem ainda Divonete Costa (0,33%), Dr Lisboa e Vanusa Oliveira (0,16%), e empatados com 0,08% cada Romilda Pizzani, Corumbá e Cida Ramos.

A Coligação “Avançar com Responsabilidade II” – que é formada pelos partidos PMB, PP, PPS, PSB, PSL, PTB e Solidariedade – tem intenções de voto que projetam conquistar de três a quatro cadeiras na Assembleia Legislativa. Os mais citados nas pesquisas para essas vagas são: Gerson Claro (2,83%), Neno Razuk (2,75%), Herculano Borges (2,16%) e Lucas de Lima (1,91%). Do quinto lugar em diante: Coronel Davi (1,83%), Tetê Trad (1,75%), Capitão Contar (1,25%), Evander Vendramini (0,58%), Chitão (0,41%), Zanata (0,33%), Ivandro Fonseca e Celso Vargas (0,08% cada).