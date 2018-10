Oração e Jejum em favor do Brasil

Todo o povo de Deus, de todas as crenças, e de todos os rincões do Brasil, devem nesta semana, prostrar-se perante o Altar Pessoal ou nos Templos, orando e jejuando em favor da Pátria e por seus dirigentes, os atuais e os próximos. A confiança precisa ser restabelecida em todos os lugares, neste momento de decisão pelas urnas. Ninguém pode ficar de fora desta batalha espiritual. Todas as pessoas tementes a Deus, em seus oráculos de fé, devem buscar a solução para os graves problemas do País durante os dias que antecedem a 7 de outubro. Que a vontade do Pai se manifeste e que o Brasil seja realmente uma potência no mundo e dirigido com temor e muita competência. É preciso dedicar pelo menos um dia desta semana por esta causa, com oração e jejum, confiante na vitória. Deus Seja Louvado!