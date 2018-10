DOMINGO, 7 DE OUTUBRO É DIA DE ELEIÇÃO

1º) Conhecer o passado, as ideias e valores do candidato ou candidata. Se ele já se envolveu em escândalos de corrupção, comprou votos, foi cassado pela Justiça, renunciou a mandatos para escapar de punições ou se aliou a grupos envolvidos com essas práticas, simplesmente não vote nele!

2º) Não basta que os candidatos tenham a “ficha limpa”. É preciso conhecer as intenções e propósitos de cada candidato: quem financia a sua campanha? Quem ele realmente vai representar? É preciso se informar. Exija dele uma vida honrada, do mesmo jeito com que outra pessoa procura conduzir a sua vida.

3º) Conhecer mais a lei eleitoral, participando de palestras, reuniões e debates. A vida em comunidade exige que alguém esteja mais informado sobre assuntos tão importantes.

4º) Ajudar a criar ou fortalecer um Comitê da Lei 9840 para o Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e aplicação da Ficha Limpa. É bom fazer parte de algum grupo ou organização social (Associação, Sindicato, Igreja, Clube de Mães, Centro de Direitos Humanos), saber como fazer em sites especializados.

5º) Denunciar a compra de votos: quando uma pessoa aceita um benefício em troca do seu voto se condena a viver sem emprego, educação, segurança pública. Assim, o remédio hoje recebido em troca do voto poderá mais tarde custar a falta do hospital que salvaria a vida de alguém ou a de seu filho.

6º) Denunciar o desvio de recursos públicos para fins eleitorais. É muito grave que um candidato se utilize de bens e serviços públicos para ganhar as eleições. Isso precisa ser evitado e, se possível, denuncie ao Ministério Público.

7º) Tirar fotos, gravar ou filmar ao notar qualquer sinal de compra de voto ou de apoio eleitoral, utilizando o mal uso do dinheiro público, pois ajuda a comprovar a irregularidade na denúncia ao Juiz Eleitoral, ao Ministério Público ou até mesmo à Polícia.

8º) Não se deve votar em pessoas que mudam de partido, como “quem muda de roupa”. Ao votar no candidato, o voto é dado também a um partido, ajudando a eleger outros candidatos do mesmo partido ou coligação: por isso é bom saiber quem são os outros candidatos da legenda.

9º) Procurar saber se o candidato tem compromisso com a defesa da vida em todas as suas fases, bem como com a realização da Reforma Política, Reforma Agrária e com Direitos Sociais fundamentais, como criação de emprego e geração de renda, melhoria da saúde e da educação, defesa do meio ambiente e da Cultura da Paz. Cobrar sempre esse compromisso.

10º) Pensar bem antes de votar, escolhendo pessoas que se prepararam para administrar (Presidente e Governador) ou fazer leis (deputado federal e estadual e para o senado) em benefício de toda a sociedade, e nunca em proveito pessoal. Não deixar para a última hora a escolha dos candidatos a deputado e senador. Depois da eleição, acompanhe o trabalho dos eleitos!

Na hora de votar, no dia 7 de outubro de 2018, o eleitor encontrará a seguinte ordem na urna eletrônica:

deputado federal, deputado estadual, primeira vaga de senador, segunda vaga de senador, governador e, então, presidente da República.

A ordem é assim definida de forma que primeiro se vote nas vagas de eleições proporcionais e, em seguida, nas de eleição majoritária.