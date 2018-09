TRIBUNA LIVRE – 19 DE SETEMBRO

ELEIÇOES NO BRASIL – 147,3 milhões de eleitores estarão aptos para votar em todo o País. Os brasileiros vão às urnas no dia 7 de outubro, quando votarão para deputado estadual, deputado federal, senadores, governador de Estado e para presidente. Mato Grosso do Sul possui 1.877.982 eleitores aptos para dar o voto, sendo 899.152 homens e 978.830 mulheres. Portanto, 52.12% desse eleitorado é composto de mulheres nos 79 municípios.

PESQUISA IBOPE – Bolsonaro, 28%; Haddad, 19%; Ciro, 11%; Alckmin, 7%; Marina, 6%. Álvaro Dias (Podemos), João Amoêdo (Novo) e Henrique Meirelles (MDB) têm 2% cada um; Cabo Daciolo (Patriota), 1%; Guilherme Boulos (PSOL), Vera (PSTU), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC) não pontuaram. A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre domingo (16) e terça-feira (18). A VERDADEIRA PESQUISA SERÁ CONHECIDA NO DIA 7.

CHEGAR JUNTO – O povo brasileiro tá cansado de falcatruas e se preocupa também com a fraude nas urnas, embora as autoridades do TSE afirmem que o voto eletrônico é confiável. O general Mourão tem declarado nas redes sociais que o Exército está vigilante e vai chegar junto, fiscalizando as eleições de 2018. A opinião pública, diante de tantos desmandos, está dividida sobre a lisura no processo eleitoral.

REUNIÃO NO SIMTED – Aconteceu no SIMTED, reunião poílítica com os candidatos ao Senado, Nelsinho Trad e Dorival Betini. Também compareceu o Murilo, candidato a vice-governador, de Reinaldo Azambuja. A casa ficou cheia e os candidatos apresentaram as suas propostas. TV Tribuna realizou entrevista com Betini, que adotou o slogan de campanha “Um amigo no Senado”, por sugestão deste Colunista.

NIÓBIO BRASILEIRO – 98% do Nióbio do mundo está no Brasil, sua grande maioria em terras indígenas, não é por acaso que a Inglaterra tem tanto interesse nos índios brasileiros e na Amazônia. Rosemere Beatriz Lázari Boszczovski, de Itaquiraí, esclarece que o assunto é desconhecido pela grande maioria dos brasileiros. Bolsonaro está bem atento sobre a questão do Nióbio e só não fará nada se as urnas forem fraudadas.

BATISMO NAS ÁGUAS – Jair Messias Bolsonaro não é filiado a nenhuma igreja evangélica, mas cumpriu o selo de Deus, ao ser batizado nas águas do rio Jordão, seguindo o exemplo de Jesus de Nazaré. Com essa atitude, ele reconhece que o verdadeiro batismo deve ser realizado nas águas. Com isso, ele deu exemplo de humildade, descendo às águas batismais. Isso é uma questão de fé, sem proselitismo religioso algum, mas por um princípio.

PENSAMENTO DO COLUNISTA – “A Eternidade com o Criador e todos os Seus anjos é um insondável prêmio, o galardão para todos os eleitos, independentemente de conceitos religiososos.” – Jairo de Lima ALVES