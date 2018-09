A FILOSOFIA HERMÉTICA – XXXV

O poço, a árvore, a luz e o verdadeiro Livro da Vida e do Cordeiro. Quem tiver isso, entenderá todas as coisas no Céu, na Terra e sob a Terra, e o que disso provém; e todos os outros livros também testemunham a verdade divina.

O Livro Selado. As quatro bandas atadas umas às outras, Alfa e Ômega, representam tempo e eternidade. Havia uma roda para se ver, semelhante a quatro rodas, e todas as quatro se pareciam, como se fossem uma roda dentro de outra. Assim são as quatro bestas descritas por Ezequiel 1, e a cidade quadrangular de Deus, feita com as medidas de um homem. (Apocalipse 21).

O Livro da Vida contém a revelação, o testemunho e o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. Tem toda a sabedoria celestial e terrena no Céu e na Terra, e encontra-se selado de acordo com o tempo e a eternidade. Selado com sete selos, e o anjo proclamava em alta voz sobre quem seria capaz de abrir o livro e desatar seus selos. O livro traz a mensagem para os últimos dias, sobre as coisas que deverão acontecer em breve. Os tempos são chegados. (Apocalipse 22).

Aqui está a Sabedoria, pois é número de Homem. (Apocalipse 13). Toda a Sabedoria está em um livro; toda a Potência reside em uma pedra; toda a Beleza está concentrada em uma flor; toda a Riqueza está em um tesouro; e toda a Beatitude pode ser conhecida em um estudo. Tudo isso pode ser chamado de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado.

Está Escrito: “Eu vi surgir da terra uma besta que tinha dois chifres como de um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta, e a todos exigia que lhe fosse dada uma marca na mão direita ou sobre a fronte, para que nada possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número 666, que é o número do seu nome.”

Os sete selos. No meio do trono estava um cordeiro, assim como havia sido morto, que tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a todos os países. Os mistérios do apocalipse de João serão revelados no momento certo, com a expressa autorização divina