PINDUCA INAUGURA COMITÊ DE CAMANHA

O vereador Jefferson Hespanhol Cavalcante, conhecido popularmente como Pinduca, candidato a deputado estadual pela coligação encabeçada pelo deputado Júnior Mochi para o governo do Estado. O comitê de campanha de Pinduca será inaugurado neste sábado às 9 horas, com a presença de lideranças do MDB e de partidos aliados. O evento será realizado na avenida Brasil, 838, no centro da cidade, e tem a presença confirmada do candidato a governador Jr. Mochi e do senador Moka, que busca a sua reeleição no dia 7 de outubro. Outras figuras da política regional também marcarão presença para prestigiar o vereador Pinduca e dar o seu recado aos mundonovenses.

Perfil do vereador Pinduca

Campeão de votos em Mundo Novo nas eleições de 2016, Pinduca é filho do ex-prefeito Toninho Cavalcante e ocupou a presidência da Fundesporte no segundo mandato de André Puccinelli. Como candidato a deputado estadual, ele está recebendo apoio de lideranças em mais de vinte cidades sul-mato-grossesnses, na confiança de que o jovem político fara a diferença no Parlamento do Estado sendo eleito para o cargo proporcional pelo voto direto e democrático. Pinduca não pretende ser apenas mais um deputado, mas tem o objetivo de se eleger, e a partir daí, começar um grande trabalho em favor da população do Estado principalmente para o Cone Sul.