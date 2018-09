Tribuna Livre 25 de agosto 2018

FORA DOS DEBATES – O candidato Jair Bolsonaro não deve participar mais dos debates da campanha à Presidência. Certamente Jair Bolsonaro deixará de participar debates promovidos pela rede Globo, entendendo a sua assessoria que “a emissora sempre quis interferir no processo eleitoral e agora não será diferente.” A estratégia de Bolsonaro pode dar certo.

OPÇÃO ELEITORAL – É bom salientar que, a Globo, percebendo a impossibilidade da participação do ex-presidente Lula na campanha eleitoral, começa distorcer os fatos, dando a Marina a regalia nos debates e entrevistas, transformando-a na favorita do pleito. Chamada de “A Poderosa”, a Globo é temida por todos e se mostra pouco democrática na prática do jornalismo.

PESQUISA NO ESTADO – Na primeira pesquisa de intenções de voto em Mato Grosso do Sul, ficou o governador Reinaldo na dianteira, com 39%. O segundo lugar é do juiz Odilon, com 24% vindo depois com 3%, Júnior Mochi. Os outros três concorrentes ficaram com 2% cada um. Nenhum candidato quis, até agora, questionar os números do IBOPE que realizou a pesquisa.

PESQUISA IPR – Resta saber qual dos institutos é mais sério nas pesquisas publicadas. A primeira do IBOPE Reinaldo tem pontos 39 e Odilon, 24. Mochi tem apenas 3 pontos. Os números do IPR são estes: empate técnico entre Odilon e Reinaldo, respectivamente, 25 e 24. Logo depois vem Jr. Mochi com 7 pontos. Os eleitores vão ficar confusos com a discrepância dos números.

ENQUETES VIRTUAIS – Elas estão presentes em sites e blogs, com resultados duvidosos e, às vezes, surpreendentes. No interior, Bolsonaro sempre vence os demais candidatos à presidência. As pesquisas encomendadas pela rede Globo, a vantagem é sempre para o ex-presidente Lula, com índices muito altos na opinião pública. Isso é questionável!

CANDIDATURAS LOCAIS – Uma pequena cidade interiorana, como Mundo Novo, com cinco candidatos ao Parlamento Estadual é, no mínimo, uma estupidez. O PT, mais audacioso, lançou dois nomes: Alisson e Rose do Acampamento; outros três: Nilva, Pinduca e Sérgio Alves também estão na “corrida maluca”. Isso mais parece uma prévia para as eleições de 2020.

PENSAMENTO DO COLUNISTA – “Divinamente guiado significa que existem forças no trabalho, criando um mundo belo. O coração precisa ser ouvido, e assim, por uma intuição divina, o ser humano pode fazer uma escolha ou decisão, e sentir-se bem com isso.” – Jairo de Lima Alves