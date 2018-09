Lidio Lopes homenageia profissionais da área jurídica na Assembleia Legislativa

Profissionais da área jurídica foram homenageados no dia 09 de agosto, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a entrega da Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi”. A comenda foi proposta pelo deputado estadual Lidio Lopes (PATRI51), e concedida por meio da Resolução 43/2012. “Eu procuro ser transparente no que faço. Hoje, estou muito feliz, de coração. Fiquei contente, porque receber essa medalha é sinal de que estamos trilhando na profissão o caminho certo. Isso é um ápice”, disse um dos homenageados, o advogado Daniel Alves, que atua na cidade de Sidrolândia e foi designado defensor público da 31ª Zona Eleitoral do município.

Na oportunidade, o especialista em Direito Público, Osni Moreira de Souza, explicou sobre os desafios da carreira na área pública. “Com o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e a prestação de contas, é cada dia mais necessário que o profissional que atue em um órgão público esteja atualizado, pois o Direito Público é muito vasto, são várias legislações. Você tem que estar sempre se atualizando e acompanhando a evolução da legislação para poder prestar um serviço a contento. É uma satisfação muito grande para nós, bacharéis em Direito, ter o reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve no dia a dia”, afirmou.

Ao falar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), Marco Aurélio de Oliveira Rocha, frisou a importância dos operadores do direito para a sociedade.“O exercício da advocacia é fundamental. O advogado é mediador da garantia dos direitos e o escudo que protege o cidadão. Baseado na moral e na ética, ele busca realizar a justiça. Parabenizo os escolhidos para receber a medalha e agradeço essa Casa de Leis pela justa e merecida homenagem em memória do doutor Jorge Antônio Siufi”, ressaltou Rocha.

O procurador Antônio Siufi Neto representou o pai falecido em 2011, “Jorge Antônio Siufi”, que leva o nome na honraria. “Agradeço em nome de minha família que esta Casa de Leis tenha aprovado, por unanimidade, o nome de meu pai para a medalha. Sua paixão era a advocacia, advogava com coração. Falava em nome da justiça e da liberdade e não se curvou a nenhum poder. Parabenizo os advogados homenageados, ostentem com galhardia essa medalha e levem o lema de vida que aprendi do meu pai: quem não vive para servir, não serve para viver”, enfatizou.

De acordo com o deputado estadual Lídio Lopes, a comenda valoriza os profissionais ligados à justiça àqueles que buscam no exercício do seu ofício o cumprimento da Lei para todos. “É uma satisfação prestar essa honrosa homenagem aos que labutam no dia a dia mostrando o trabalho dos advogados na defesa do cidadão. Que hoje vocês possam deixar registrado o seu legado e contar, para os quem vierem que foram advogados de referência. Sintam-se honrados pela homenagem”, enfatizou o parlamentar, advogado há 25 anos.Homenageados – Cada membro do Legislativo Estadual pode indicar até dois advogados para receber a condecoração, encaminhando projeto de resolução acompanhado dos dados pessoais e do histórico dos profissionais. Foram homenageados: Roberto Santos Cunha; Mário Ângelo Guarnieri Martins; Régis Santiago de Carvalho; Ismael Gonçalves Cruz; Luis Gustavo Romanini; João Victor de Souza Cyrino; Osni Moreira de Souza; Marco Aurélio de Oliveira Rocha; Marlene Figueira da Silva; Murilo Godoy; Odive Soares da Silva; Alexandre Souza Moreira; Álvaro de Barros Guerra Filho; Vinícius Monteiro Paiva; Marcelino Pereira dos Santos; Helkis Clark Ghizzi; Daniel Alves; e Marcelo Barbosa Alves Vieira.

Jorge Antônio Siufi – O nome da comenda Mérito Advocatício é uma homenagem ao defensor público da União, Jorge Antônio Siufi. Nascido em Campo Grande em 1932, formou-se em Direito na Universidade Nacional do Rio de Janeiro. Foi nomeado promotor de Justiça da comarca de Dourados, onde atuou entre 1961 e 1963, transferindo-se logo em seguida para Campo Grande.

Em 1964, recebeu nomeação para advogado de Ofício na Auditoria Militar da União. Foi presidente da OAB em Campo Grande, professor da Faculdade Católica de Direito de Mato Grosso e procurador-geral adjunto de MS, com a divisão do Estado, em 1979. Em 1980, como procurador-geral do Estado, foi convidado a integrar a Escola Superior de Guerra.

O defensor compôs a letra do Hino do Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com o colega Otávio Gonçalves Gomes. Gravou CD, publicou livros de crônicas, também foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e é um dos fundadores do Rádio Clube, em Campo Grande. Siufi faleceu no dia 14 de março de 2011.

(Crédito das fotos: Sohane Gomide)