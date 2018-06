Frio piora e fim de semana pode ter sensação térmica de 0ºC em MS

Os próximos dois dias serão marcados por uma queda drástica nas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Até sábado (16), a previsão é de mínimas de 5ºC, principalmente no sul, com sensação térmica inferior a 0ºC, por causa dos ventos cortantes presentes nesta nova frente fria que atinge todas as regiões do estado.

Segundo o Climatempo, os termômetros, que nesta quinta-feira (14) marcaram mínima de 12ºC em Campo Grande, descerão para 10ºC nesta sexta (15) e 09ºC no sábado.

Frio ainda mais dramático está sendo esperado para Ponta Porã, onde a mínima hoje chegou a 9ºC, mas atingirá 7ºC amanhã e míseros 5ºC no sábado.

Para Dourados, de acordo com o Climatempo, a sexta-feira terá um frio de 8ºC e o sábado de 6ºC. Nesta quinta, que já “pegou o douradense de jeito”, a mínima foi de 10ºC.

Importante lembrar que, com a atuação de rajadas de ventos, a sensação térmica prevista para todas essas cidades cai entre 3ºC e 5ºC de diferença do que mostram os ponteiros.

Coxim também terá tempo gélido. Para se ter uma ideia, hoje a temperatura chegou a 13ºC, e cairá para mínima de 11ºC na sexta e 10ºC no sábado.

Em Corumbá, o tempo foi pouquinho menos “castigante”. Minimas foram de 14ºC hoje, e cairão para 13ºC e 12º, respectivamente nos próximos dois dias.

Na contramão dessa friaca toda, Paranaíba e Cassilândia marcaram 20ºC nesta quinta, chega a 21ºC na sexta e volta para 20º no sábado.

Ainda segundo o Climatempo, a as temperaturas voltam a subir gradualmente a partir de domingo (17), com aumento de 2ºC, em média.

Como será? O inverno, que oficialmente começa no dia 21 de junho, neste ano apresenta o mais baixo índice pluviométrico no meio da estação, ou seja, estiagem, conforme prognóstico da Estacão Meteorológica Uniderp.

Mato Grosso do Sul pode ter chuvas reduzidas em julho e agosto. A temperatura do ar pode apresentar grande diferença entre a temperatura máxima e a mínima, com amplitude térmica em torno de 15°C.

Para julho, Campo Grande deve registrar mínima de 5°C, máxima de 35°C e média de 19°C. Em Dourados, a mínima esperada de 3°C, máxima de 30°C e média de 17,5°C. Ponta Porã cai para mínima de 2°C, máxima de 26°C e média de 16°C. Em Três Lagoas e Corumbá, a mínima fica aos 9°C máxima entre os 35 e 36°C.

Em Agosto, a mínima da Capital sobe para 9°C, Dourados e Ponta Porã para os 6°C. Três Lagoas e Corumbá registram mínima de 12° e Coxim 14°C.