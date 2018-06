ASUS anuncia o ROG Phone e entra no ramo dos smartphones gamers

Depois de alguns rumores, a ASUS finalmente oficializou a chegada de seu smartphone com foco no mercado gamer. O ROG Phone chega para ser mais um elemento da empresa na sua linha Republico of Gamers (daí o nome do portátil) e promete poderio de sobra para quem que aproveitar o melhor da jogatina mobile.

O dispositivo traz uma versão exclusiva do Snapdragon 845 e combina uma GPU Adreno 630 e 8 GB de RAM para fazer tudo fluir bem enquanto o usuário se diverte. A tela AMOLED de 6 polegadas tem resolução Full HD+ e garante ótimo desempenho nos games com taxa de atualização de 90 Hz o que, segundo a ASUS, garante um número de quadros até 50% maior do que em smartphones convencionais.

A experiência multimídia é complementada por dois alto-falantes frontais com amplificador inteligente e áudio em alta definição. O conjunto básico conta ainda com um headphone DTS de 7.1 canais com som surround virtual, além de suporte para conexão Bluetooth e o bônus da tecnologia Qualcomm aptX para aprimorar ainda mais a qualidade das reproduções.

Como estamos falando de um smartphone, as câmeras também são importantes — e há duas delas na traseira do ROG Phone. O par posicionado na parte de trás conta com lentes de 12 MP e 8 MP (essa uma grande angular de 120°), enquanto a câmera frontal faz imagens de até 8 megapixels.

Especificações completas

Tela: AMOLED de 6 polegadas com resolução Full HD+ (2160×1080 pixels)

Processador: Snapdragon 845 exclusivo de 2,96 Ghz

GPU: Adreno 630

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 128 GB ou 512 GB

Câmera traseira: dupla de 12 MP + 8 MP

Câmera frontal: 8 MP

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS,

USB-C 3.1, USB-C 2.0, entrada para fone de ouvido de 2,3 mm

Bateria: 4.000 mAh

Dimensões: 158,8 x 76,2 x 8,6 mm

Peso: 200 g

Controle na mão

Para destacar o aspecto gamer do produto, a ASUS incluiu aqui três sensores ultrassônicos AirTriggers. Eles prometem controle mais preciso da jogatina e incluem dois sensores ultrarresponsivos posicionados como gatilhos no topo esquerdo e direito do aparelho quando ele está posicionado horizontalmente. A dupla é personalizável e você pode remapeá-la para melhor aproveitamento.

O ROG Phone traz ainda entradas tanto em sua base quanto em sua lateral, permitindo assim que o dispositivo seja recarregado enquanto você joga. A ideia é que, não importa se você segura o gadget na horizontal ou na vertical, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é sempre possível.

O smartphone conta com um sistema extra de resfriamento, o AeroActive Cooler, que joga ar na traseira do ROG Phone afim de manter tudo o mais frio possível enquanto o jogo se desenrola a todo vapor. Ele serve de apoio ao GameCool, o novo método de refrigeração da ASUS que traz uma câmera de vapor tridimensional para não superaquecer o portátil.

AeroActive Cooler ajuda a resfriar o ROG Phone.

Mais portátil e na telona

Outro recurso interessante do ROG Phone é o Mobile Desktop Dock, um dock no qual o aparelho pode ser acoplado e, então, ligado a um televisor convencional. Com isso, é possível reproduzir conteúdo em 4K, usar mouse e teclado e até mesmo tirar proveito de uma conexão cabeada à internet.

A ASUS também apresentou outro dock, o TwinView Dock, que promete incrementar a jogatina portátil ao oferecer uma segunda tela. Basta acoplar o smartphone ali para transformar o conjunto em algo bem parecido a um Nintendo 3DS com uma bateria extra de 6.000 mAh.

Mobile Desktop Dock

Preço e disponibilidade

A companhia ainda não informou preço nem data exata de lançamento do ROG Phone, mas isso deve acontecer até o final da Computex 2018. A garantia, porém, é de que as vendas comecem ainda no terceiro trimestre de 2018. O kit básico do aparelho conta apenas com uma versão simples e outra com o AeroActive, com todos os demais acessórios sendo vendidos separadamente.