ENTIDADES COMEMORAM O SUCESSO DE ARRECADAÇÃO NA 32ª FESTA DAS NAÇÕES – LUCROS DE R$ 210 MIL REAIS

Na manhã de hoje (29/05), aconteceu a Reunião de Prestação de Contas das oito entidades que participaram da 32ª Festa das Nações, onde seus presidentes comemoraram o sucesso nas arrecadações, resultando em R$ 210 mil reais de lucro. A reunião contou com a participação do prefeito Valdomiro Sobrinho, vice-prefeita Rosaria Lucca Andrade, do secretário Municipal e Presidente da Comissão Organizadora da Festa, Richardson Prates, e dos presidentes das entidades.

Além dos lucros nas barracas, a Comissão arrecadou R$ 36.000,00, sendo R$ 30.000,00 – pago pelo Parque de Diversões e Praça de Alimentação; e R$ 6.000,00 de patrocínio para as Cartelas do Bingo (A Brasileira Móveis/LG Importados/Sicredi). Deste valor, foram pagas as despesas de R$ 16.000,00 (aluguel do Terreno do Parque; Gráfica/Cartelas com Sistema Eletrônico; GloboBingo Stilu´s). Portanto, restou-se o valor total de R$ 20.000,00, que foi dividido entre as oito barracas, resultando no repasse de R$ 2.500,00 por entidade.

Segue abaixo relatório de Lucro por entidade:

1) Lar São Francisco: R$ 37.882,95 (Dinheiro) + R$ 10.000,00 (Produtos);

2) CARI: R$ 19.372,00 (Dinheiro) + R$ 600,00 (Produtos);

3) Patrulha Mirim: R$ 17.760,00 (Dinheiro) + R$ 3.500,00 (Produtos);

4) FOCA: R$ 22.109,55 (Dinheiro) + R$ 4.000,00 (Produtos);

5) AMPDF: R$ 15.522,00 (Dinheiro) + R$ 700,00 (Produtos);

6) Rede Feminina de Combate ao Câncer: R$ 15.713,50 (Dinheiro) + R$ 1.300,00 (Produtos);

7) APAE: R$ 31.036,00 (Dinheiro) + R$ 5.000,00 (Produtos);

8) LIONS: R$ 23.074,00 (Dinheiro) + R$ 2500,00 (Produtos);

No total, as entidades obtiveram a arrecadação total de R$ 210.070,00, sendo: R$ 162.470,00 (lucro das barracas) + R$ 20.000,00 (Repasse do Parque e Praça de Alimentação) + R$ 27.600,00 (Estimado em sobra de Produtos).

A Comissão Organizadora da 32ª Festa das Nações, o Governo de Mundo Novo e as Entidades participantes transmitem os mais sinceros e fraternos agradecimentos aos patrocinadores, colaboradores e, principalmente aos mundonovenses e visitantes que compareceram e contribuíram para o sucesso alcançado deste tradicional evento.