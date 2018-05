Para suspender greve, caminhoneiros exigem voto impresso e fiscalização do Exército nas próximas eleições

Pautas políticas:

1) Cumprimento integral da lei do voto impresso em urnas eletrônicas ou adoção do voto impresso em urnas de lona, com apuração a cargo das Forças Armadas. Em caso de descumprimento, nos somaremos ao clamor popular por intervenção militar.

2) Assento nas mesas de negociações e em todos os órgãos envolvidos na criação das políticas que afetam o setor sem o intermédio de sindicatos (pois a paralisação não teve a adesão nem o apoio deles) ou da CNT- Confederação Nacional do Transporte, que não nos representam.

Pautas setoriais:

1) Abolição/substituição do texto atual do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas atualmente em tramitação conclusiva no Congresso;

2) Redução do preço final dos combustíveis nos mesmos níveis dos praticados na Bolívia;

3) Redução dos custos das taxas de registro, do adesivo obrigatório e da renovação na ANTT;

4) Fim ou substituição do tipo de exame toxicológico obrigatório;

5) Maior fiscalização da ANTT/Receita Estadual e Federal e ações enérgicas da ANTT ou da autoridade fazendária/fiscal em transportadoras inadimplentes com o Fisco;

6) Valores de pedágios a preço razoável e proporcionais à distancia, além do fim da absurda cobrança do eixo suspenso em veículos vazios (sem carga);

7) Maior segurança na atividade e direito a porte de arma para legítima defesa;

8) Implantação obrigatória da tarifa mínima de frete do transportador autônomo de cargas;

9) Aumento do limite de pontuação de motoristas portadores de CNH “EAR” (Exerce Atividade Remunerada) por conta do maior número de horas dirigindo em relação aos demais motoristas que não exercem a profissão;

10) Revogação de resoluções, decretos e penalidades criadas por ocasião da Paralisação Nacional do Transporte de Novembro de 2015;

11) Voto em trânsito para motoristas que possuem CNH “EAR” (Exerce Atividade Remunerada).