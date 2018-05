Beber vinho antes de dormir ajuda a emagrecer

Já apontamos aqui uma infinidade de benefícios que o vinho pode trazer a sua saúde. Mas, recentemente, a ciência descobriu que o fermentado também pode te ajudar na perda de peso durante o sono.

Isso, mesmo, beber uma taça de vinho antes de dormir ajuda a emagrecer!

A pesquisa foi publicada no International Journal of Obesity e durante o estudo ratos foram alimentados com uma dieta altamente gordurosa. Parte dos roedores recebeu diariamente uma dose concentrada de resveratrol, os ratos que receberam resveratrol engordaram 40% menos que os roedores que só se alimentaram com a dieta calórica.

“Os polifenóis em frutas aumentam a oxidação de gorduras na dieta de modo que o corpo fica sobrecarregado”, afirmou Min Du, professor e cientista da Washington State University. Segundo ele, converter gordura branca em gordura marrom auxilia na queima de lipídios e ajuda a manter o corpo em equilíbrio e prevenir a obesidade e disfunção metabólica.

Mas, o que o bendito vinho tem a ver com a perda de peso? Embora, o resveratrol esteja presente em diversas frutas, no vinho há uma grande concentração da substância – quanto mais escuro for o vinho, mais polifenóis ele contém.

Para quem não sabe (inclusive eu), o resveratrol é um polifenol que age como antioxidante e pode ser encontrado na maioria das frutas, principalmente nas escuras ou de cascas escuras, como amora, morango e até maçã.

O resveratrol não auxilia apenas na perda de peso, mas está associado também a outros benefícios para a saúde, como na diminuição do colesterol LDL e no aumento dos níveis de lipoproteínas de alta densidade, o colesterol HDL, tendo assim importante papel na redução do risco de doenças cardiovasculares, como o infarto.

Ou seja, você pode tranquilamente tomar uma taça de vinho ao dormir. Além de ajudar a criar um clima com a companheira, pode se beneficiar com a perda de peso no dia seguinte.

Fonte: Manual do Homem Moderno