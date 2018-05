Presas com drogas, jovens posam sorrindo para foto em delegacia

Três jovens, uma de 19 anos e duas gêmeas de 23 anos, viralizaram na internet no fim dessa semana ao fazerem pose sorrindo para a foto na delegacia, depois de serem presas por tráfico de drogas.

As meninas foram presas em uma boca de fumo no Bairro Vila São Sebastião, em Rondonópolis (210 km de Cuiabá). A Polícia Militar chegou ao local através de várias denúncias.

Conforme o boletim de ocorrência, no fim da noite da quarta-feira (09) os policiais passaram em frente à casa denunciada e encontram um usuário de drogas, já conhecido pela PM, saindo da residência.

Quando viu a viatura, ele tentou voltar, mas foi detido e, em suas mãos, foram encontrados dois papelotes de pasta-base de cocaína. Questionado, ele afirmou que tinha comprado a droga na casa. Com o flagrante provado, os policiais entraram na boca de fumo pelo portão, que estava aberto.

Uma das gêmeas, Vanessa Nogueira da Silva, 23 anos, viu a equipe, correu para o banheiro e acionou a descarga. Os policiais entraram no cômodo e encontraram vários papelotes de drogas no vaso sanitário. A suspeita assumiu que a droga era dela e que tinha jogado no vaso para se livrar do flagrante.

Em um dos quartos da casa, a suspeita Lady Nathielly Teixeira de Carvalho, 19 anos, foi encontrada e disse que estava no local só de passagem.

Dentro desse quarto, um sargento da PM encontrou uma bolsa infantil com 48 gramas de cocaína. Na parte externa da casa, foi encontrada uma sacola de cor azul, que havia sido jogada pela janela do banheiro, com várias pedras de pasta-base de cocaína.

Os militares vistoriaram a caixa de dejetos do banheiro e encontraram uma sacola enroscada na tubulação, que, conforme o boletim de ocorrência, parecia ter sido jogada no vaso. Dentro da sacola havia 60 papelotes de pasta-base de cocaína.

Os policiais ainda encontraram seis gramas de ácido bórico em cima da geladeira. Na carteira de Vanessa, continha R$ 188,75 em notas pequenas.

Durante a revista da residência, a irmã gêmea de Vanessa, Vânia Nogueira da Silva, 23 anos, chegou ao local e começou a questionar a abordagem, gritando que “aquilo não estava certo”, consta no boletim.

Ela tentou retirar uma bolsa que estava em um dos quartos e pegar um dos celulares que estava na cozinha e havia sido apreendido e, por isso, também acabou presa, visto que disse que os objetos eram seus e eles tinham sido encontrados na boca de fumo.

Ao receber voz de prisão, ela reagiu e tentou resistir. A gêmea tentou intervir e, por fim, as três jovens foram presas, junto ao usuário que estava comprando drogas na casa.

Já na delegacia, as três jovens protagonizaram a foto que rodou a internet. Nas redes sociais, os internautas têm brincado que o importante é “nunca perder a pose”.