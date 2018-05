O Recado de Gildo Amaral

O vereador Gildo Amaral, presidente da Câmara de Mundo Novo, fez veemente discurso na sessão passada, dando um recado muito duro aos correligionários e colegas de parlamento. Disse com todas as letras que “não será mais candidato à reeleição para o cargo de presidente do Legislativo para o próximo biênio.” O presidente demonstrou firmeza em seu pronunciamento, comentando ainda sobre ataques recebidos nos últimos dias por pessoas inescrupulosas, que o conhecem muito bem e sabem como ele gosta de agir. ataques rasteiros contra sua honra e sua família, Gildo foi bem claro ao afirmar que continua com a pretensão de galgar outros cargos na política, menos concorrer ao mandato de vereador, pelo qual teria já cumprido a sua missão. Falou de sua aposentadoria e que, estará disposto a continuar na vida pública, acenando para as eleições de 2020, na cidade onde ele construiu a sua vida, como agente da segurança pública e como representa do povo na Casa-de-Leis.

Disse em em sua fala que ”algumas situações me deixaram chateado, no começo da atual legislatura, onde busquei apoio junto ao meu grupo e não consegui, e mais recentemente, o que mais me deixou chateado, pois em 25 anos de política nunca me encontrei numa situação como essa, pessoas maldosas teceram comentários que não tem cabimento, o que me levou a desistir da minha candidatura.” Lembrou de seus adversários políticos, como no caso do PT no auge, com problemas graves, até tiros em Humberto Amaducci eu desferi quando ele me atropelou, e no entanto tive a cabeça tranquila, acabei contornando a situação.” “Ameaças a minha família foram muitas e não tomei atitude drástica, e hoje vejo com tristeza pessoas tentando denegrir a minha imagem, mentir, me jogar contra outras pessoas com coisas que não devo”, lamentou o vereador emedebista.

E finalizou com as palavras: “Almejo, sim, uma pré-candidatura para 2020, mas se não der, vou continuar minha vida e a partir de hoje os candidatos que quiserem pleitear o cargo de presidente fiquem à vontade e me avisem, que coloco em votação a eleição para escolha da diretoria para o biênio 2019 a 2020.”