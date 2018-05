AVA JATO MIRA PROPINA AO GRUPO DE TEMER, QUE DILMA CORTOU

“A 51ª fase da Lava-Jato em Curitiba mira suposta propina em contrato para obras ambientais da Odebrecht com a Petrobras no valor de US$ 825 milhões. O delator da Odebrecht Márcio Faria disse aos investigadores que o percentual de propina ao MDB, de 5%, segundo ele, foi definido em duas reuniões e que o então vice-presidente Michel Temer participou da segunda delas, em 2010”, informa o jornal Valor . “Executivos da Odebrecht relataram acordo do MDB com a empresa para pagamento de propina ao partido em troca do fechamento de um contrato com a Petrobras. Ex-presidente da Odebrecht Engenharia Industrial, Márcio Faria disse que, além dele, participaram dessas negociações outro executivo da Odebrecht, Rogério Araújo, e o lobista do MDB João Augusto Henriques, que atuava como intermediário entre a construtora e o partido. O contrato era de US$ 825 milhões. A propina representaria 5% desse valor, de acordo com Faria.”