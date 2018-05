Conan, One Piece e DLC de Destiny 2 estão nos lançamentos da semana

Se você curte os antigos filmes de Arnold Schwarzenegger ou os livros originais de Robert E. Howard, saiba que um novo jogo do Conan está para ser lançado no PS4, Xbox One e PC. Conan Exiles é o nome do título, que recebeu acesso antecipado em 2017, mas agora recebe uma versão repaginada, para o lançamento oficial. Outros títulos que chegam por aí são One Piece: Pirate Warriors 3 para o Switch, a nova expansão de Destiny 2, além de mais jogos em todos os consoles. Fique por dentro dos detalhes:

Conan Exiles – PS4, Xbox One, PC – 8 de maio

Conan Exiles é um game que te coloca de volta na Era Hiboriana, enquanto o jogador assume o papel de um personagem dentro do mundo de Conan, com o objetivo de realizar sua jornada épica e lidar com os mais perigosos desafios que surgirão pelo caminho. Conan Exiles tem bastante violência, além de personalização, missões e muita história. O game ficou ame “Acesso Antecipado” por quase um ano, mas sua versão final e oficial chega repleta de extras e melhorias técnicas.

Conan Exiles (Foto: Divulgação/Funcom)

Megadimension Neptunia VIIR – PS4 – 8 de maio

Megadimension Neptunia VIIR é o novo game da série de RPG japonês, onde os personagens são representações de empresas de jogos e consoles dos mais diversos. Este título é voltado para o PS VR, óculos de realidade virtual do PS4, com sistema de relacionamento, desenvolvimento de personagens e algumas lutas mais básicas. A aventura promete algumas horas de ação, ainda que seja menor que os tradicionais.

Megadimension Neptunia VIIR (Foto: Divulgação/Marvelous)

One Piece: Pirate Warriors 3 – Switch – 10 de maio

One Piece: Pirate Warriors 3 ganha relançamento no Switch, anos após chegar em outros consoles e PC. O título segue o estilo “Musou”, ou seja, com combate de grande escala, em mapas variados. Personagens centrais da saga estão disponíveis, como Luffy, Nami ou Zoro, mas também há uma série de outros heróis e vilões presentes, cobrindo partes avançadas da história. Como todo game do estilo, há muita pancadaria, segredos nos mapas e elementos destrancáveis. A edição do Switch ainda vem com conteúdo extra.

One Piece Pirate Warriors 3 (Foto: Divulgação / Bandai Namco)

Pillars of Eternity II: Deadfire – PS4, Xbox One, PC – 8 de maio

Pillars of Eternity II: Deadfire é um jogo “stand alone”, ou seja, que funciona sem necessitar de outro, parte da experiência de Pillars of Eternity II. O game também é uma expansão em termos de história, com novos personagens e áreas para explorar neste RPG ocidental. O título chega para PC e também nos consoles, com controles bem adaptados.

Pillars of Eternity II: Deadfire (Foto: Divulgação/Obsidian Entertainment)

Destiny 2: A Mente Bélica – PS4, Xbox One, PC – 8 de maio