Guaíra sedia o III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paranaense

Prefeitos, gestores e vereadores reúnem-se nesta quinta-feira (22), em Guaíra, no Hotel Deville Express, para tratar de tecnologia e desenvolvimento, principalmente, dos pequenos e médios municípios do Estado. O III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paranaense, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Guaíra, visa promover a interação entre os gestores públicos de modo que facilite a implantação de projetos voltados para as cidades digitais e inteligentes, que garantem maior eficiência das administrações municipais e melhor atendimento aos cidadãos.

A abertura será às 8h30 e contará com a presença do Coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Evandro Razzoto, e do presidente da Associação de Municípios do Oeste do Paraná (Amop) e prefeito de Matelândia, Rineu Menoncin (Teixeirinha).

Participam também os prefeitos de Guaíra, Heraldo Trento, e de Iguatemi (MS), Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, além de especialistas e secretários municipais, apresentando os casos de sucesso de suas localidades.

O diretor da RCD, José Marinho, destaca também a interação com a iniciativa privada no encontro, fornecedora de tecnologias inovadoras para as cidades. “A parceria público-privada é essencial para a desburocratização dos processos e adoção de soluções que aproxime município e população. Durante o Fórum serão abordadas ferramentas que visam transformar as localidades, tornando as gestões muito mais participativas e próximas da comunidade”, afirma o diretor da RCD.

A programação completa está disponível pelo http://forum.redecidadedigital.com.br. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (21) pelo site e são gratuitas para servidores públicos.

O III Fórum de Cidades do Oeste Paranaense tem o patrocínio ouro da Itaipu Binacional, GOVBR e 1DOC, prata da ITVALE e da MW Microware – Dell EMC; bronze da Infonet, além do apoio institucional da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), Associação Comercial e Empresarial de Guaíra e Hotel Deville.

III Fórum de Cidades Digitais do Oeste Paranaense

Guaíra, 22 de fevereiro

Credenciamento: 8 horas

Local: Hotel Deville Express Guaíra (Rua Paraguai, 1205)

Inscrições: gratuitas para servidores públicos e pelo site AQUI

Informações pelo (41)3015-6812 ou forum@redecidadedigital.com.br