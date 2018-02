Com transmissão pela Câmara TV Web vereadores retornam com Sessão Ordinária

Os 11 vereadores de Mundo Novo se reúnem na segunda-feira 05, às 19h na primeira sessão ordinária de 2018 em ato solene, para debater os últimos acontecimentos pertinentes ao município e a conjuntura do meio politico, para este ano. Sendo de praxe a reunião pela manhã no Plenarinho com os edis, que filtram entre as comissões as questões elevantes de interesse público, que passam ser notório em plenário.