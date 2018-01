Águia Negra tem boa estreia e bate Urso por 3 a 0

Em sua estreia no Campeonato Estadual, diante de sua torcida, o Águia Negra não teve conhecimento e venceu com facilidade o Urso por 3 a 0 na tarde deste domingo (21), em jogo isolado disputado em Rio Brilhante válido pelo Grupo B.

Situação difícil para o Urso, que já havia perdido na sua estreia, na última quinta-feira (18) para o Sete de Dourados por 4 a 1. Agora, a equipe busca a recuperação no próximo domingo (28), às 17h (de MS). quando enfim jogará em Mundo Novo, diante do Corumbaense, buscando a reabilitação.

A expectativa é que o time agora consiga inscrever mais jogadores. Problemas na documentação deixaram o Urso novamente comq uatro atletas no banco de reservas, como na estreia.

O Águia terá pouco tempo para festejar. Na quarta (24), a equipe vai até Dourados, onde enfrentará o Operário local, às 21h10 (de MS).

Em jogo fácil, o rubro-negro de Rio Brilhante não teve dificuldades de abrir o marcador logo aos cinco minutos de partida. O lateral-direito Willian subiu até a entrada da área, recebeu passe na medida e finalizou com estilo.

No início da etapa final, logo aos dois minutos, Jonatan aproveitou cobrança de escanteio que teve leve desvio no primeiro pau e completou chutando para as redes.

O placar foi definido no final. Ídolo da torcida, o atacante Preto aproveitou-se da vacilada do goleiro rival, que espalmou uma bola que atingiu a trave para o meio da área, marcando seu primeiro tento.

O heroi rubro-negro poderia ter ampliado, mas pouco antes do apito final perdeu um pênalti. “Foi um bom começo, estamos treinando há quase três semanas e como não fizemos amistoso estava ansioso para entrar em campo logo”, disse Preto, artilheiro do último Estadual, ao final da partida.

O Estadual segue, mas ainda com tabela indefinida. Sem a liberação do Morenão, nenhum dos quatro times da Capital (Novo, Operário, Comercial e União ABC) estreou. As partidas do Grupo A estão suspensas.