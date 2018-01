Artista flagra homem ‘usando’ estátua de Manoel de Barros como cama

Uma situação inusitada chamou a atenção do artista Carlos Vera. A estátua do poeta Manoel de Barros que fica na Avenida Afonso Pena esquina com a rua Rui Barbosa ganhou uma companhia na manhã desta terça-feira (9) fria.

O poeta ganhou como companhia um andarilho que dormia no sofá de bronze. A cena chamou a atenção de Carlos que é publicitário e artista plástico fotografou o momento em que o homem dormia com a cabeça recostada no apoio do frio sofá.

“A foto foi tirada as 8h40 e ele dormia tranquilamente, um sono pesado, mesmo com o barulho dos carros. Ele estava roncando”, conta o publicitário. Em volta da estátua havia bastante lixo.

O local virou ponto de parada para os moradores e turistas que vão até lá para tirar fotos com o poeta eternizado em bronze pelo artista plástico Ique.