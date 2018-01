Jovem afirma que está grávida de padre Reginaldo Manzotti

O nome do padre Reginaldo Manzotti está envolvido em uma grande polêmica. Com mais de seis milhões de seguidores no Facebook, a página do sacerdote foi invadida com diversos comentários sobre a acusação de que ele teria

engravidado uma jovem de 21 anos. A informação foi divulgada pelo programa “Fofocalizando”, nesta segunda-feira (8/1).

A denúncia foi feita pela jovem para um jornal do norte de Minas Gerais. A assessoria do padre nega as informações. Já a jovem diz que vai provar a gravidez com exames de DNA tão logo a criança nascer.

Por nota, o padre diz não conhecer a moça e afirma ainda.