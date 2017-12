Prefeito de Costa Rica fecha 2017 com avaliação positiva para gestão

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que a administração do prefeito de Costa Rica, Waldelí dos Santos Rosa (PMDB), vai fechar o ano de 2017 com uma avaliação de ótima/boa por 91% dos entrevistados.

Conforme a pesquisa, o prefeito teve 52% de aprovação dos entrevistados masculinos, com 48% do público feminino. Por faixa etária, o levantamento registrou indicação positiva de 18% dos entrevistados com idade entre 16 e 24 anos; 42% entre 25 e 44 anos, e 40% do público acima de 45 anos de idade.

Histórico – Em pesquisa do Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul), realizada entre 24 de julho e 3 agosto de 2017, Waldelí dos Santos Rosa teve aprovação 94,04% de ótima ou boa.

Em levantamentos anteriores, do próprio Ipems, em 2015 Wldelí fechou o ano com 92,80% de aprovação, e já havia encerrado seu mandato entre 2005 e 2008 com 92% de indicações positivas.

Waldelí está no seu quarto mandato na Prefeitura de Costa Rica. Nas eleições de outubro de 2016, ele foi reeleito com 76.57% (10.426 votos), contra 23.43% (3.190 votos) da candidata adversária, a Professora Evair (PSDB), considerado o candidato a prefeito mais bem votado de Mato Grosso do Sul.