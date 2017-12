Governo autoriza concurso para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado autorizou a realização de concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul. Os decretos com a autorização foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira (22). As vagas são tanto para oficiais quanto para soldados.

Conforme a publicação, são 23 vagas para o quadro de oficiais combatentes dos bombeiros; 12 para oficiais de saúde; outras 12 para oficiais especialistas e mais 153 para soldados.

Também foi autorizada a realização de concurso para oficiais combatentes da Polícia Militar, com 50 vagas para o cargo. Outras 12 são para oficiais de saúde e mais 388 para soldado da PM.

A comissão organizadora, que ainda não foi definida, ficará responsável por informar todas as fases do concurso, as modalidades das provas, os conteúdos e forma de avaliação, além dos requisitos legais para ingresso na carreira.