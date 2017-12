Com mais de 400 reivindicações e 48 projetos analisados, vereadores apresentam balanço positivo de 2017

Com a votação de dois projetos de lei, na manhã desta sexta-feira (22.12), em sessão extraordinária, os vereadores de Naviraí limpam a pauta de matérias relativas ao exercício. Um dos projetos, (03/2017) do legislativo, já aprovado em 1ª votação é o que proíbe a disciplina sobre a ideologia de gênero em escolas públicas e particulares no âmbito do município, já o segundo (43/2017) do executivo, prevê doação de área para empresa Eletro Capital Eireli ME, no distrito industrial de Naviraí.

Nos últimos 11 meses, a Câmara analisou 07 Projetos de Resolução, 27 Projetos de Lei, 02 de lei complementar, 03 de emenda à lei orgânica e 375 indicações e requerimentos. No período também foram apresentadas e aprovadas 29 moções de congratulação, 45 de pesar, 05 moções de apoio e 7 pedidos de informação ao executivo. Ao todo, entre indicações, requerimentos e pedidos de informação são mais de 400 reivindicações feitas ao executivo.

O balanço para os vereadores, referente ao exercício de 2017, é positivo. Na opinião na maioria só não está melhor devido as dificuldades do município em atendê-los. É no legislativo que caem as demandas da sociedade, referentes a serviços que o poder público tem obrigatoriamente que realizar, o que nem sempre é possível devido a inúmeros entraves, sendo o principal a falta de estrutura de pessoal ou financeira.