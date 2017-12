Comercio de Mundo Novo e outras cidades do Cone Sul em horário diferenciado no final de ano

Foi definido pela Secon – Sindicato dos Empregados de Naviraí e Região- e acordado com Sindicato de Mundo Novo para o horário diferenciado para o final do ano de 2017 e as principais datas comemorativas do próximo ano:

-dias 18,19,20,21 e 22 das 8h às 19h e 23 sábado até às 17h e 24 domingo até às 12h, contribuindo para o Natal.

Como forma de compensação da programação da jornada de trabalho, ficou acordado, principalmente o comercio no ramo alimentícios de não atender nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro. As horas excedentes serão compensadas com folga via banco de horas ou devem ser pagas como horas extras, e mais 5 horas de folga negociável com a empresa.