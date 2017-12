200 milhões serão investidos em Mundo Novo por empresários paranaenses

Um projeto audacioso defendido pelo presidente da Câmara de Mundo Novo, Gildo Amaral (PMDB), reuniu com lideranças do estado do Mato Grosso do Sul em Cascavel-PR, para debater a implantação de investimentos na Fazenda Brascal. O encontro foi no último sábado (16/12).

O Superintendente, esteve em Cascavel, atendendo a solicitação do prefeito Valdomiro Sobrinho(PR) e o vereador presidente, em Campo Grande, que por sua vez comprometeu-se no engajamento do projeto pessoalmente.

