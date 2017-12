Mulheres integrantes de facção filmam execução de jovem em Boa Vista

Em outra imagem divulgada pela Polícia Civil, três suspeitas aparecem de luvas posando para uma foto na parte traseira de um carro com uma faca, um facão e os rostos cobertos por panos.Em uma terceira imagem, as duas vítimas da facção aparecem sentadas sujas em um chão em região de mata. Uma delas possui manchas na cabeça que parecem ser de sangue. A delegada Mírian Di Manso, titular do Núcleo de Investigação a Pessoas Desaparecidas e responsável pelas investigações, pediu à Justiça a prisão dos envolvidos e os mandados foram emitidos.

Questionadas pela delegada sobre o paradeiro do corpo da vítima que aparece nas imagens sendo esfaqueada, as mulheres presas disseram que não lembravam onde tinham enterrado o corpo porque o crime ocorreu de noite e elas teriam ingerido bebida alcoólica.

O motivo do assassinato seria porque as vítimas eram informantes de um grupo rival. Entre os suspeitos há uma menina de 14 anos que, segundo as investigações, é namorada do homem procurado. Ele seria o motorista do grupo.