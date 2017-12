Governo rescinde contrato de quase R$ 30 milhões do Aquário do Pantanal

Contrato firmado entre o Governo do Estado e a empresa Fluidra Brasil, responsável pelo sistema de filtragem e iluminação do Aquário do Pantanal, foi anulado. A rescisão do documento, no valor de quase R$ 30 milhões, foi publicada no Diário Oficial de hoje.

O contrato com a Fluidra já foi suspenso ao menos duas vezes após o Ministério Público Estadual (MPE) denunciar à Justiça um esquema de superfaturamento envolvendo a contratação da empresa em 2014.

Na ocasião, a Fluidra foi selecionada para substituir a Terramare Consultoria que havia sido contratada por R$ 8,6 milhões. A escolha foi feita sem licitação.

O contrato assinado com a Fluidra, em maio de 2014, foi de R$ 25 milhões, mas teve aumento no valor do repasse e a empresa recebeu quase R$ 30 milhões pelos serviços.

No mês passado, o Governo do Estado rescindiu também o contrato com a Egelte Engenharia Ltda. que venceu a licitação, mas nunca terminou a obra do Aquário do Pantanal.

Última atualização financeira aponta que faltam R$ 37 milhões para conclusão das obras do Aquário.

CorreiodoEstado