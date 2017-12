GETAM de Naviraí prende um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo.

Na noite dessa quarta-feira (13), por volta das 18h30min, policiais militares do Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas (GETAM), lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí receberam, via Central de Operações, denúncia de que em uma residência do bairro Jardim Paraiso, estaria havendo um desentendimento entre vizinhos e um homem estaria de posse de uma arma de fogo.

Segundo a solicitante, uma mulher de 26 (vinte seis) anos, a qual informou sobre a ocorrência a Central de Operações 190, seu marido teria se desentendido com o seu vizinho e este sacou uma arma de fogo.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou apenas a solicitante, esta que informou sobre os fatos e que os dois indivíduos teriam saído correndo tomando rumo ignorado. Desta forma foram realizadas rondas pelas proximidades, não logrando êxito em encontrar os envolvidos.

Posteriormente em patrulhamentos pelas imediações do bairro Jardim Paraiso, foi avistado um indivíduo em atitude suspeita em uma rua com pouca iluminação. Em ato continuo foi realizada abordagem, sendo encontrada com a pessoa abordada uma arma de fogo calibre .38 com 5 (cinco) munições intactas e 1 (uma) estaria deflagrada.

Em entrevista, ao ser questionado quanto a estar portando uma arma de fogo, o autor relatou não possuir registro da arma, a qual teria sido comprada pela quantidade de R$ 800,00 (oitocentos reais) de um morador de rua. Logo após os questionamentos, o indivíduo foi identificado como sendo um dos envolvidos no desentendimento entre vizinhos, que havia ocorrido horas atrás.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí para serem tomadas as demais providências processuais.