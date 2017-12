Governo do Estado deposita 13º salário para 60 mil servidores

​60 mil servidores, ativos e inativos, de Mato Grosso do Sul poderão sacar o décimo terceiro salário a partir de amanhã (14).

O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), durante a posse do novo titular da Secretaria de Saúde (SES), Marcelo Coimbra, na tarde desta quarta-feira (13), na Governadoria.

O chefe do Executivo Estadual aproveitou a ocasião para reforçar que apenas sete estados do país, incluindo MS, efetuaram o pagamento do décimo terceiro até agora.

Coimbra é ex-diretor do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, na capital, e, atualmente, exercia o cargo de gerente administrativo do Hospital Universitário Maria Aparecida Pessossian (HU). Ele assume a pasta após a saída do médico Nelson Tavares da pasta.