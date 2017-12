Governador de MS diz que se manifestará sobre reeleição somente após carnaval de 2018

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (13) que se manifestará sobre uma possível reeleição somente após o carnaval, em 2018.

“Acredito que, quando o político fica pensando nesta questão, se preocupa mais com a eleição do que com a sua gestão. Nós ainda temos muitas entregas e programas a serem desenvolvidos. A intenção é verificar o panorama político com o nosso partido e aliados. Em momento oportuno, vou me pronunciar. Tem muita coisa a ser feita ainda”.

Em seu terceiro ano de gestão, Azambuja diz que encerra 2017 com um “saldo positivo”.

“Conseguimos fazer o dever de casa, com crescimento social, em uma época que vivenciamos a maior crise política estabelecida em nosso país. Fizemos um governo responsável e transparente. Nossa equipe está sintonizada”, avaliou.

Segurança pública

Está prevista, conforme o governador, a ampliação de dez presídios. “Temos atualmente um sistema prisional com 7,6 mil vagas em Mato Grosso do Sul. Até o final do próximo ano, teremos mais 3,7 mil vagas e a intenção é aumentar em 50% daquilo que foi construído. O número de presos atuamente é de 13,5 mil, sendo que 7.534 destes são pessoas envolvidas no tráfico de drogas e armas. É um custeio de quase R$ 14 milhões mensais e que pretendemos diminuir isso”, ressaltou.

Com relação às fronteiras, Reinaldo argumentou sobre a necessidade de cortar custos para viabilizar investimentos na região.

“Acho o governo federal omisso com a fronteira do Brasil. Na minha opinião, é muito mais fácil blindar e fechar a fronteira, tendo um serviço de inteligência, do que viver fazendo operação na favela. Se o governo federal fizesse a sua parte, as facções não avançariam tanto e a diminuição da criminalidade seria muito grande, especialmente em Mato Grosso do Sul”, avaliou.

Saúde

O planejamento de uma nova Caravana da Saúde com diagnósticos de câncer no colo do útero e mama, para a mulher de idade de risco, é o anúncio de Azambuja.

“O evento é muito relevante para o estado. Na primeira edição, realizamos 37 mil cirurgias oftalmológicas, além de mais 25 mil eletivas, incluindo procedimentos ginecológicos e ortopédicos”, falou.