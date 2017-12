Após bate boca, deputados aprovam moção a Marun com protesto do PT

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovaram, na sessão desta quarta-feira (13), a moção de congratulação a Carlos Marun, que assume nesta quinta (14) o comando da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer. A votação, porém, não foi unânime, com manifestação da bancada do PT contra a proposta.

A moção foi apresentada pelo deputado Paulo Siufi, que assim como Temer e Marun faz parte do PMDB. A justificativa para a homenagem é pelo reconhecimento à classe política do Estado no cenário nacional com o deputado federal sul-mato-grossense sendo alçado ao cargo de ministro.

Na sessão de terça-feira (12), Pedro Kemp (PT) discutiu com o líder da bancada peemedebista na Casa, Eduardo Rocha, contra a proposta de Siufi.

Após votarem o orçamento para 2018, a moção de congratulação foi colocada em votação simbólica, ou seja, somente os contrários à proposição devem se manifestar. Sendo assim, os deputados da bancada do PT – Pedro Kemp, João Grandão, Amarildo Cruz e Cabo Almi – ficaram em pé durante o pleito, enquanto o restante dos colegas permaneceu sentado aprovando a homenagem.