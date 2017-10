Criança de 6 anos atira contra a mão com arma de sargento dos bombeiros

Um menino de 6 anos atirou contra a própria mão dentro de uma casa no Bairro Nova Campo Grande na Capital, na manhã desta sexta-feira (13). Consta no boletim de ocorrência, que a arma é de um segundo sargento do Corpo de Bombeiros, marido da mulher que cuidava do garoto.

Após o disparo, a criança atingida no dedo médio da mão esquerda foi levado ao UPA Vila Almeida e depois à Santa Casa, onde passou por cirurgia. O garoto teve perda de tecido e esposição óssea, mas não corre risco de morte.

O pai do menino disse que saiu para trabalhar com a esposa, e deixou o filho com a cuidadora, que mora aos fundos, no mesmo terreno de sua casa.

O pai relatou que saiu de casa por volta das 6h30 e logo depois recebeu uma ligação a respeito do ocorrido. O sargento foi quem fez o primeiro atendimento à criança e o levou à UPA.

A criança disse aos policiais que encontrou a arma na gaveta do guarda-roupas do quarto do casal e ao manuseá-la, ocorreu o disparo. Logo após os fatos, o sargento chegou à casa onde a polícia já se encontrava, e se identificou como o dono da arma. Ele confirmou que a arma estava na gaveta do guarda-roupas, e que a criança a levou até a cozinha, onde ocorreu o disparo que também perfurou uma parede.

O militar se apresentou posteriormente na Depac Centro junto com armamento e sua documentação. A mulher responsável por cuidar da criança também foi a delegacia e está disposição para mais esclarecimentos. O caso foi registrado como omissão de cautela.