PRF de Naviraí apreende na BR-163 homem transportando jacaré vivo em caminhonete

Um homem de 34 anos foi apreendido acusado de crime ambiental, ao ser flagrado transportando um Jacaré na carroceria de sua caminhonete. Porvolta da s 17h50m, de ontem (09), uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), de Naviraí, em patrulhamento na BR 163, no município de Itaquiraí, avistou na altura do KM104, uma camionete S10, de cor prata, que seguia no sentido sul e de repente fez uma manobra retornando.

Diante da atitude suspeita do motorista, a equipe da PRF saiu em acompanhamento tático ao referido veículo, conseguindo abordá-lo momento em que ele adentrava em uma estrada rural.

A caminhonete era conduzida por Claudinei, de 34 anos, que tinha mais duas pessoas como passageiras. Ao ser abordado, Claudinei veio a confessar para os policiais que transportavam um Jacaré vivo na carroceria de sua caminhonete, e que ele teria encontrado e capturado o animal às margens de uma estrada rural.

Ainda segundo Claudinei, ele queria levar o Jacaré, para solta-lo em uma lagoa no seu sitio localizado no assentamento Santo Antonio em Itaquiraí.

A equipe da PRF encaminhou Claudinei para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, onde ele confessou ser o mentor da captura do Jacaré.

Após ser ouvido, Claudinei assinou um termo de compromisso e foi liberado.

O Jacaré foi entrega para PMA (Policia Militar Ambiental), que deverá devolver animal em seu habitar-te natural.

TaNaMidia