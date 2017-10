Homem esfaqueia namorado da ex em frente a filha de 11 anos

Homem de 32 anos foi esfaqueado pelo ex-marido da namorada durante festa de rodeio que acontecia em uma fazenda de Cassilândia, distante 420 quilômetros de Campo Grande. O crime teria acontecido em frente a filha do autor, de 11 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o casal e a criança participavam do rodeio, quando o homem foi surpreendido com as facadas. O autor fugiu do local e a vítima encaminhada para a Santa Casa em estado Grave.

No hospital, a mulher disse aos policiais que teve relacionamento de 12 anos com o autor e que há 8 meses, desde que começou a namorar com a vítima, havia terminado o casamento.

A polícia acredita o crime teria acontecido por vingança, já que há alguns dias, a vítima teria procurado o autor e danificado seu carro, segundo registro registro policial.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia do município e a polícia investiga o caso.

