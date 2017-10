Por ciúmes, mulher embriagada mata homem com facada no peito em bar

Janete Ortiz dos Santos, de 31 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, visivelmente embriagada, após matar com golpe de faca Cristiano Correia da Silva, 33. O crime teria sido motivado por ciúmes e aconteceu em um bar localizado no Bairro Berneck, no município de Mundo Novo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 7h30 para ir ao Bar da Nati, onde havia um homem esfaqueado. No local, o namorado de Janete disse que ela atacou a vítima com uma faca por ciúmes, embora não tenha especificado a razão dos ciúmes.

Cristiano teve ferimento no lado esquerdo do peito, quatro centímetros abaixo do coração. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Segundo testemunhas, após o crime, dois homens em uma moto passaram no bar e desapareceram com a faca. Janete foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.