 Pai estupra, engravida a própria filha e diz que menina usou camisinha usada

Preso em Apucarana no Norte do Paraná, o homem de 38 anos acusado de estuprar, torturar e engravidar a filha de 11 anos em Califórnia( 19 km de Apucarana). De acordo com a Polícia, o homem também abusou de outras duas filhas, e uma amiga das filhas.

Ao ser questionado pela polícia, o homem alegou que a adolescente usava camisinhas usadas por ele com a namorada e por isso acabou engravidando. O homem ainda alega que nunca teve nenhuma relação com a menina, e não sabe explicar como a adolescente engravidou ou exames de DNA apontam a criança como filho dele.

O acusado ainda nega ter abusado sexualmente a amiga da adolescente, e ter oferecido drogas para as duas. Ao ser confrontado pela delegada Luana Lopes sobre os exames de conjunção carnal positivos, o suspeito ainda nega ter qualquer relação sexual com as adolescentes.

O suspeito já foi preso pelo mesmo motivo e cumpria pena em liberdade condicional, porém retirou a tornozeleira eletrônica, e estava foragido.

A vítima além de estuprada dos 11 aos 13 anos quando engravidou, era torturada, e sofria violência.

O próprio suspeito registrou uma denúncia na Delegacia da Mulher, tentando acusar outra pessoa do crime.

A vítima relevou que o pai era o estuprador e pai e avô da criança.