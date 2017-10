A Religião no Mundo

A religião é um dos fenômenos mais importantes dentre aqueles pertencentes exclusivamente ao ser humano. Toda cultura ou civilização, sem nenhuma exceção, desenvolveu um sistema religioso, fosse ele mais elementar, como as religiões dos povos nativos da América e da Oceania, fosse mais complexo, como as religiões abraâmicas, derivadas do patriarca Abraão, quais sejam Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.

Uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem. O segundo elemento que participa da definição, não é menos essencial que o primeiro, pois, ao mostrar que a ideia de religião é inseparável da ideia de igreja, faz pressentir que a religião deve ser uma coisa eminentemente coletiva. Através da religião, vem a manifestação do sagrado, congregando pessoas de todos os níveis e crenças.

A religião é um assunto de extrema complexidade, visto que, no mundo, existem milhares delas – Entre as grandes religiões e denominações, existem mais de 3 mil em atividade no planeta – cada uma contendo o seu sistema ou dogmas a serem seguidos por quem se torna adepto de determinado segmento espiritual. Desse grande emaranhado religioso, destacam-se três, que são o Cristianismo, o Islamismo e o Hinduísmo, sendo o primeiro deles a maior religião do planeta. Com mais de 2 bilhões de fiéis, praticamente 30% da população mundial, o Cristianismo tem experimentado, entretanto, uma queda com o passar dos séculos. Mas nada que ameace a sua liderança perante os outros grupos religiosos. O Cristianismo, em sua essência, adota o sistema monoteísta, ou seja, a crença em apenas um Deus, assim como o Islamismo. Jesus Cristo é uma figura importante para os cristãos, já que Ele é considerado o filho que Deus mandou à Terra com o propósito de salvar a humanidade. No entanto, na China, que é o país mais populoso do mundo, que tem quase 1,5 bilhão de habitantes, o cristianismo é apenas mais uma religião dentre tantas. No país, a que mais se destaca é a religião tradicional chinesa. A Índia também possui o seu sistema espiritual complexo, com centenas de deuses e conceitos de divindade dominante.