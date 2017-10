Moagem cai na 2ª maior usina de Mato Grosso do Sul

Após alcançar recorde de produção há dois anos e processar um total de 5,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em sua unidade situada em Nova Alvorada do Sul, a Usina Santa Luzia, a Odebrecht Agroindustrial projeta para a safra 2017/2018 moagem total 16% inferior ao melhor resultado da unidade e quebra de 10% no comparativo com a safra passada.

O principal motivo foi a ocorrência das geadas que atingiram a região, afetando também outras usinas do centro-sul do Estado.

Com a estimativa, a produção da unidade deve ficar em 4,6 milhões de toneladas – no ciclo anterior, havia ficado em 4,8 milhões de toneladas, também em decorrência do mesmo fenômeno climático.

A produção de etanol total é estimada em 355 milhões de litros e a de energia elétrica a partir do bagaço (biomassa), em 310 MWh.

Os números foram divulgados na semana passada, durante visita da imprensa às instalações da usina, a maior em moagem da empresa no País, que completa oito anos de operação em Mato Grosso do Sul na próxima semana, dia 14.

Apesar da queda em produção, a moagem entregue pela unidade ainda deve ser a segunda maior do Estado e ficar entre as 15 maiores do País na próxima safra, destacou o superintendente do Polo Santa Luzia, Fabiano Pontes.

“No ano que vem, a expectativa é voltar para os 5 milhões de toneladas. A unidade tem em torno de 80 mil hectares plantados, todos arrendados, e já está com sua capacidade máxima de plantio”, explicou.