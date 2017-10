Traficantes escondem drogas em bueiro em Mundo Novo

Uma denúncia anônima, feita pelo telefone de emergência (190), permitiu à Polícia Militar do Terceiro Pelotão de Mundo Novo, realizar a apreensão na manhã de domingo (08), de sete tabletes de maconha, que pesaram quase oito quilos e meio.

Uma pessoa não identificada, informou a existência da droga, no interior de um bueiro, conhecido popularmente como “boca de lobo”, no cruzamento entre a Avenida Adjalmo Saldanha e a rua Amazonas, no Bairro São Jorge.

Mesmo com chuva, os policiais militares estiveram no local e confirmaram que realmente havia maconha no local. Eles então removeram a tampa de concreto, que não estava “chumbada” e retiraram os sete tabletes de maconha, prensados em forma de “tijolos”, que pesaram aproximadamente oito quilos e meio. Todo o narcótico e um rolo de fita adesiva, usada na embalagem do produto, foram levados à Delegacia de Polícia Civil, que fará o trabalho de investigação para tentar identificar o proprietário da maconha.